Новые ограничительные меры в Новосибирске из-за коронавируса: QR-коды начнут действовать с 30 октября, пенсионеров отправят с работы на удаленку

Ограничения начнут действовать с 30 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новые ограничительные меры в Новосибирске из-за коронавируса ввело правительство региона. Это связано с тем, что в регионе растет число больных ковидом: с прошлой неделей количество зараженных коронавирусом увеличилось на 24 %.

Начнем с того, что QR-коды начнут действовать на неделю раньше - с 30 октября:

- Их необходимо будет предъявлять в театрах, кинотеатрах, на спортивных мероприятиях, где присутствую более 100 человек, - пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Его альтернативой может стать ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, либо справку, что человек переболел ковидом, и с момента выздоровления прошло не более полугода.

Кроме того, работников, которые старше 60 лет, отправят на удаленку, чтобы они за это время успели пройти вакцинацию. Если пожилой человек вакцинирован, он может продолжить работу.

Напомним, в Новосибирской области 23 октября был установлен новый рекорд по заболеваемости: 294 заразившихся за сутки. 21 октября — новый рекорд по смертности: 17 человек за сутки. В регионе с 30 октября по 7 ноября введут нерабочие дни с сохранением зарплаты.

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