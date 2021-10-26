Новосибирская блогерша, которую обвинили в заманивании детей в машину, прервала молчание

Дети радовались игрушке-роботу, но мать прогнала блогеров с улицы. Фото: предоставлено героями публикации

В Новосибирске мать двух детей пожаловалась в полицию, что неизвестные пытались заманить малышей в машину. Все днем 24 октября в частном секторе на улице Междуреченская, и новость мгновенно разлетелась по соцсетям. Выяснилось, что обвиняют в заманивании детей блогера Юлию. Девушка прервала молчание и объяснила, что случилось:

— В воскресенье мы гуляли с приятелем, катались на машине и фотографировались с игрушкой для соцсетей. Это был львенок-робот моей дочери, к нему почему-то стали сбегаться собаки собаки. Потом выбежали из ворот дети, столпились вокруг. Рассказывали нам про своих собак, — сообщила КП-Новосибирск блогер Юлия.

Следом за детьми из ворот дома вышла их мать, разгорелся скандал:

— Мы с ней поздоровались, она спросила: «Что тут происходит?». Мы ей сказали, что дети играют с львенком. Она стала орать на нас, мол, убирайтесь, начала материться, махать руками. Мы молча забрали игрушку и уехали, не стали вступать в конфликт. Однако женщина написала в СМИ и нас выставили похитителями детей, — добавила Юлия.

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