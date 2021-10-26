Новосибирцев напугала компания, заманивающая детей в машину игрушками

В машине сидели двое мужчин и две женщины. Фото: "АСТ-54 Black"

Жители Новосибирска рассказали о подозрительной компании, которая игрушками заманивала в машину детей. Информация об этом появилась в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— 25 октября на улице Междуреченской неизвестные люди завлекали к себе в машину детей при помощи игрушечной собаки, — написали горожане в паблике.

Как уточнили очевидцы, в подозрительной машине находились двое мужчин и две женщины. Известно, что бдительные прохожие прогнали компанию.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что не обладают информацией по поводу случившегося.

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