В Новосибирске открыли сквер Авиастроителей в НГТУ с Су-24

Су-24 привезли в Новосибирск 19 октября. Фото: nstu.ru

Во вторник, 26 октября в Новосибирске состоялось открытие сквера Авиастроителей с бомбардировщиком Су-24. В создании сквера приняли участие специалисты НГТУ.

— Длина самолета около 22 метров, вес — 22 тонны. Это сложный технический объект, в создании которого участвовали выпускники НГТУ НЭТИ разных лет — в 1960—70—80-е годы, — сообщает сайт университета.

В открытии сквера приняли участие президент Ассоциации выпускников НЭТИ-НГТУ, академик Геннадий Кулипанов. Также на него были пригашены представители НАПО им. Чкалова, правительства Новосибирской области, руководители предприятий города из числа выпускников, спонсоры подарка.

Напомним, ранее в Новосибирск впервые привезли фронтовой бомбардировщик Су-24. В целях безопасности самолет перевозили со снятыми крыльями. Операция проходила ночью, чтобы не мешать движению.

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