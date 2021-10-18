Истребитель Су-24 проедет по улицам ночного Новосибирска к скверу НЭТИ

Самолет украсит будущий сквер авиаторов в вузе. Фото: пресс-служба НГТУ

В Новосибирске впервые провезут фронтовой бомбардировщик Су-24 через весь город.

— Операция по перевозке начнется от проходной НАПО им. Чкалова с часу ночи 19 октября. Для перевозки самолета спонсорами выделен специальный трейлер, общая длина составит 30 метров. В целях безопасности самолет будет перевозиться со снятыми крыльями, Операция проходит ночью, чтобы не создавать пробки в городе, — сообщил говорит президент Ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.

Легендарный бомбардировщик проедет по проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе, улицам Волочаевская, Никитина, Кирова, Гурьевская, Зыряновская, затем через Октябрьский мост на Немировича-Данченко и Геодезическую, откуда будет доставлен на площадку для установки на постамент между 1 и 3 корпусами НГТУ НЭТИ.

Утром 19 октября рабочие начнут собирать самолет на постаменте возле вуза. Памятник станет центром будущего Сквера авиастроителей НГТУ НЭТИ, его открытие запланировано на 26 октября. Сам самолет должен символизировать вклад инженеров-выпускников НЭТИ в авиапромышленность России.

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