Мэр Новосибирска показал, как будет выглядеть площадь Калинина со стелой «Город трудовой доблести»

Стелу «Город трудовой доблести» установят на площади Калинина.
В мэрии Новосибирска показали, как должна будет выглядеть площадь Калинина, когда там установят стелу «Город трудовой доблести». Напомним, это звание городу присвоили еще в июле прошлого года по указу президента Владимира Путина за вклад Новосибирска в победу в Великой Отечественной войне. В этом году 9 мая на площади заложили первый камень будущей стелы.
Территорию самой площади тоже планируется благоустроить. Фото: a_lokot
— Дал поручение в ближайшее время опубликовать проект благоустройства территории на площади Калинина, чтобы горожане могли принять участие в обсуждении мемориала, призванного увековечить вклад новосибирцев в Великую Победу, — написал в своем инстаграме мэр города Анатолий Локоть.
Там появятся островки для отдыха и встреч с друзьями. Фото: a_lokot
Если верить макету, то кроме непосредственно самой стелы, на площади Калинина будут располагаться смотровая площадка, островок отдыха, место для встреч, а также парковки для автомобилей, велосипедов и электросамокатов.
На территории площади будут предусмотрены также парковка для машин, самокатов и велосипедов. Фото: a_lokot
Первый камень стелы уже был заложен 9 мая. Фото: a_lokot
Обсудить проект благоустройства площади смогут и сами новосибирцы. Фото: a_lokot
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