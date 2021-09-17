В Новосибирске установят самую высокую стелу в России «Город трудовой доблести»

Стела будет самой высокой в России. Фото: pm.histrf.ru

В Новосибирске на площади Калинина установят стелу «Город трудовой доблести», которая будет самой высокой в России. Об этом сообщает портал «ЧС-Инфо».

— Установка стелы подтверждена на федеральном уровне и уже выбрано место для нее. В других городах высота стелы будут разной, например, одиннадцать, двадцать метров, новосибирская стела будет более тридцати метров. Проекты для каждого города выполнены с тем учетом, что они гармонично вписывались в архитектурное окружение, — рассказал порталу начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Стелы каждого города будут отличаться друг от друга, не только высотой, но и такой деталью как: герб, который у каждого будет свой. Кроме того, вокруг сооружения, по проекту, обязательно построят парк.

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