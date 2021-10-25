В Новосибирске многодетная мать, у которой забрали близнецов из-за пьянства, хочет вернуть детей

Женщина признала ошибки и готова вернуть детей. Фото: предоставлены героями публикации

Мать троих детей Дарья, у которой родственники забрали близнецов, хочет вылечиться от алкоголизма. Молодая женщина призналась, что хотела бы вернуть детей:

— У меня был период когда были действительно проблемы с алкоголем,но я это исправляю и это было не всегда. Кто меня знает — слухам не поверит. Я занимаюсь лечением и исправлением своих ошибок. Конечно хочу вернуть детей и я с ними виделась, — рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Напомним, бабушка детей Юлия рассказала КП-Новосибирск, как спасла детей из заточения в доме с матерью. Два года назад Дарья развелась с бывшим мужем, забрала двух близнецов и ушла в запой в съемном доме в городе Болотное. Спустя полтора месяца бабушка Юлия выпросила у дочери возможность забрать детей — те были тощими, с задержкой в развитии. Детей забрал бывший муж Никита, он смог отучить их прятать хлеб под подушку, водил к психологу и логопеду. Однако суд решил дать второй шанс женщине и не стал ограничивать ее в родительских правах.

В аппарате уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области решили проверить работу опеки:

— Ситуация взята под контроль. Сегодня готовим письмо в адрес министра труда и социального развития Новосибирской области для проведения служебной проверки по данной ситуации, — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

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