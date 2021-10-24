«Жили взаперти и прятали сыр под подушкой»: двое близнецов оказались в заточении в доме родной матери

Яркая тусовщица Дарья оказалась плохой матерью и держала детей взаперти. Фото: соцсети // предоставлены героями публикации

Жительница Новосибирской области Юлия спасла внуков от пьющей дочери Дарьи. Два года назад женщина довела двухлетних детей до истощения, не выпускала на улицу, толком не кормила. Но суд не стал ограничивать ее в правах. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ ВОЗЛЕ НОЧНОГО КЛУБА

Сейчас Дарье 27 лет, она родилась в многодетной семье, жила в Болотном. В школе училась хорошо, окончила и музыкальную школу. После выпускного поехала в Новосибирск учиться на фельдшера и познакомилась с будущим мужем Никитой. Он и рассказал КП-Новосибирск о дальнейшей совместной жизни.

— Мы познакомились около ночного клуба. Сошлись сразу, а через пару дней я снял квартиру и забрал ее от одногруппницы. Мы стали жить вместе. Я работал, а она забросила учебу и стала искать себя. Через полгода решили пожениться. После свадьбы я стал относиться к нашему будущему серьезнее, а она — нет. Когда я возвращался домой, она была пьяна, у нас начались ссоры, ругань. Вскоре Дарья забеременела, родила двух вполне здоровых близнецов Данила и Богдана. Пока она была беременна, я за ней бегал, отбирал сигареты и выпивку, — рассказал КП-Новосибирск Никита.

Дарья развелась, забрала детей к новому мужу и стала уходить в месячные запои. В результате дети весили по 12 килограмм. Фото: предоставлены героями публикации

Большая семья — большие траты. Чтобы сэкономить, молодые люди переехали к бабушке Никиты, он тогда работал в трамвайном депо, а Дарья ушла в декрет и решила быть домохозяйкой. По словам бывшего мужа, рождение детей не отрезвило Дарью, наоборот — та стала напиваться и бросать семимесячных малышей на свекровь. Бабушка же старалась помочь молодым: разменяла квартиру, чтобы помочь Никите с Дашей переехать в свое жилье. Однако без присмотра молодая мама стала позволять себе больше, начала уходить в загулы, а при каждой ссоре сбегала.

— У меня нервов не хватило все это терпеть. Приехала теща — забрала дочку с детьми в Болотное, а я психанул и устроился работать на межрегиональной ярмарке по городам. Она в это время сошлась с другим, забеременела и подала на развод. Я был против, но через месяц нас развели. С тещей Даша вроде бы жила нормально, а потом взяла детей и сбежала, — продолжает Никита.

Бабушка спасла детей и отправила к отцу, который помог наверстать упущенное и отучил прятать хлеб. Фото: предоставлено героями публикации

ДЕТИ БЫЛИ ТОЩИЕ, ВЕЛИ СЕБЯ КАК МАУГЛИ

Бабушка близнецов Юлия Николаевна говорит, что пыталась удержать дочь, но ее характер сложно изменить. Даша брала детей на прогулку и отправлялась на гулянку. Доходило до того, что двухлетний ребенок ночью возвращался один через полсела, чтобы позвать бабушку. В итоге Даша вышла замуж за некоего Артема, родила третьего ребенка и переехала на съемную квартиру. Первые пару месяцев водила близнецов в ясли, а потом заперлась дома.

— Три месяца они сидели с детьми взаперти, выходили только в магазин за продуктами и выпивкой. Я в опеке все пороги обила: те выезжали, а Дарья с мужем прятались. Участковый тоже руками разводил. Почти каждый день упрашивала дочь открыть мне, в итоге она вывела детей. У меня чуть сердце не остановилось — вместо трехлетних малышей стояли два скелета, у которых торчали ребра и позвоночник. Схватила детей и увезла к себе домой, — вспоминает бабушка Юлия.

Женщина позвала на помощь бывшего зятя — тот забрал близнецов в Новосибирск. У малышей не было никаких документов. Левое ухо у одного из мальчиков было надорвано и походило на один большой синяк.

— Дети были кожа да кости, даже я в ужасе был. На детской площадке вели себя как Маугли: радовались любому вниманию, порой забирали игрушки силой. В 3 года мальчики не могли досчитать до 10, не могли выговорить половину слов, сыр крошили и прятали под подушкой. Но врачи разводили руками: не можем освидетельствовать побои, ведь на деток нет даже документов, — говорит Никита.

Сейчас отец пытается получить пособия на детей и устроить их в садик, мать не отдает документы. Фото: предоставлены героями публикации

СУД ОСТАВИЛ ДЕТЕЙ С МАТЕРЬЮ

Отец восстановил документы близнецов: свидетельства о рождении, медицинские полисы, медкарточки. Новый муж забрал третьего сына и уехал в Болотное, хотя третий сын до сих пор записан на Никиту. А саму Дарью родственники положили в больницу с подозрением на туберкулез.

У отца близняшек оставался страх: вдруг бывшая супруга приедет и заберет малышей. Фактически никаких препятствий для этого не было. Тогда Никита решил обратиться в суд, чтобы документально зафиксировать, что дети должны жить с отцом, а не с матерью. Это не лишение родительских прав, но хоть какая-то защита для детей. Суд инициативу папы не поддержал.

— Полгода мы судились за то, с кем должны жить дети. Привлекали опеку, участкового, свидетелей — все без толку. В отчетах опеки все было гладко: никто детей голодом не морил. А участковый решил смолчать. В итоге суд поверил не родственникам и справкам о психологическом состоянии близнецов, а опеке Болотнинского района, где выгораживали сотрудников. Суд в итоге оставил детей с Дарьей, хотя они уже год жили со мной, — недоумевает Никита.

Одного мужчина добился точно: лишил бывшую жену пособий и путинских выплат на близнецов.

— По-человечески мне бывшую жену жалко — она заблудший человек. Я говорю ей: «Прекращай пить, приезжай в город — будешь видеться с детьми, гулять». Я хочу, чтобы у детей была мама. За полтора года психолог отучил их прятать еду, логопед исправил речь, они перестали бояться людей. Сейчас им по 4 года, они уже умеют считать, учатся читать. Но Дарья даже в больнице начала пить: я это понял по видеозвонкам. Костьми лягу, но детей не отдам, пусть хоть с полицией приедет, — решительно настроен Никита.

Теща отдала внуков бывшему зятю, устав от выходок дочки. Фото: предоставлены героями публикации

Отец растит близнецов вместе с их прабабушкой. Зарплаты в 45 тысяч едва хватает на детей и на проезд, кроме того, есть кредиты и долги по ЖКХ. Никита был оформлен как самозанятый в такси, теперь работает водителем-экспедитором.

Отец малышей, свекровь и теща мечтают об одном: обеспечить детям спокойное, безопасное детство и не дать пьющей матери забрать их в свою жизнь.

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