Новосибирский врач рассказала о нарушении эрекции у переболевших ковидом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перенесенный коронавирус пагубно влияет на мужское здоровье. В том числе ковид вызывает нарушения эрекции. Об этом заявила новосибирский уролог-андролог Елена Новикова.

Медик рассказала, ковид снижает выработку тестостерона у мужчин. А нарушения эрекции вызваны сосудистыми компонентами. Так, дисфункция артериального потока провоцирует различные неприятные последствия.

Врач рассказала, ковид негативно влияет на все жидкости организма, ухудшает текучесть крови. В организме больных, по словам медика, образуются фибротромбы. Все это негативно сказывается на эректильной функции.

Ранее Новикова сообщала, из-за ковида может упасть рождаемость. Связано это с тем, что у мужчин, перенесших вирус, сильно снижается фертильность. В некоторых случаях у пациентов, переболевших коронавирусом, полностью исчезают сперматозоиды. Тем, кто столкнулся с такими последствиями, требуются комплексное обследование и восстановление.

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