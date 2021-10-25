Новосибирский уролог спрогнозировала снижение рождаемости из-за коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский уролог-андролог Елена Новикова рассказала о снижении рождаемости после коронавируса. По ее словам, этот вопрос является острым и актуальным.

— Будет снижение рождаемости. Мы видим значимое ухудшение показателей эякулята у пациентов, перенесших ковид. У мужчин, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой степени тяжести, может наблюдаться полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте. Если легкая степень ковида, там практически нет изменений. Если же были реальные клинические жалобы и поражение легких, то всегда есть ухудшение показателей эякулята, — рассказала врач.

После ковида, по словам эксперта, мужчинам нужно проходить комплексное обследование. При этом неизвестно, восстановится ли их фертильность для естественного зачатия.

— Доказано, после ковида у мужчин воспаляются яички. Примерно до 25 % мужчин испытывают дискомфорт в области мошонки. Это очень много. Нужно проводить комплексную диагностику, чтобы назначить восстановление, — добавила Елена Новикова.

По ее словам, последствия коронавируса могут проявлять себя в течение года после перенесенной инфекции.

Помимо вируса, добавила эксперт, на фертильность влияют и антибиотики, которые принимают больные ковидом пациенты.

— Антибиотики ухудшают качество сперматозоидов. Поэтому мы убираем инфекцию, нанося вред сперматозоидам. После их приема также нужно восстановление, — рассказала врач.

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