Мэр Бердска приступил к работе после месячного больничного

Мэр месяц отсутствовал на рабочем месте Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Глава Бердска Евгений Шестернин вышел на работу после месячного больничного. Он перенес Covid-19. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе администрации Бердска.

— Да, мэр уже приступил к работе, на больничном он находился примерно 4 недели. Чувствует себя хорошо, — рассказали в администрации корреспонденту КП-Новосибирск.

Напомним, ранее в Бердске умер Иван Торопов — личный водитель мэра города Евгения Шестернина. По сообщениям некоторых СМИ, причиной стал коронавирус.

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