Умер Иван Торопов — личный водитель мэра Бердска

Похороны мужчины состоятся сегодня
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Бердске умер Иван Торопов — 52-летний личный водитель мэра города Евгения Шестернина. Похороны мужчины состоятся в пятницу, 15 октября. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе администрации.
— Водитель главы города долгое время находился на больничном. О его смерти сообщили родственники. Сегодня состоится прощание,- уточнили в ведомстве.
Как пишут СМИ, сибиряка сгубил коронавирус.
Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Торопова.
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