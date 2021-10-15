Умер Иван Торопов — личный водитель мэра Бердска

Похороны мужчины состоятся сегодня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске умер Иван Торопов — 52-летний личный водитель мэра города Евгения Шестернина. Похороны мужчины состоятся в пятницу, 15 октября. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе администрации.

— Водитель главы города долгое время находился на больничном. О его смерти сообщили родственники. Сегодня состоится прощание,- уточнили в ведомстве.

Как пишут СМИ, сибиряка сгубил коронавирус.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Торопова.

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