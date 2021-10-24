В Новосибирске на стройке ЛДС нашли тело еще одного мужчины

На стройке заняты более 600 рабочих. Фото: пресс-службы правительство Новосибирской области

В воскресенье, 24 октября, в Новосибирске на стройке ЛДС нашли еще одного мертвого мужчину. В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили подробности трагедии.

— 24 октября помещении «Бытового городка Бытовка 38», расположенного на улице Немировича-Данченко, 160 обнаружено тело 39-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти, — прокомментировали инцидент в пресс-службе регионального СК.

Криминалисты выехали на место смерти мужчины, следователи организовали проверку. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Предыдущая трагедия случилась вечером, 21 октября. В канализационной яме нового ЛДС нашли тело мертвого мужчины. Предположительно, он скончался от травм при падении.

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