В новосибирских школах не собираются продлевать каникулы из-за ковида

Каникулы в школах не планируют продлять.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Так получилось, что они совпали со школьными каникулами. Будут ли дети отдыхать больше? КП-Новосибирск узнала это в штабе при Министерстве образования Новосибирской области.
— Школы сами устанавливают время ухода на каникулы, и почти во всех учреждениях они начинаются в один период. Мы пока что мониторим ситуацию, на принятие межведомственного решения есть еще неделя, — сообщила КП-Новосибирск руководитель штаба при Министерстве образования НСО Оксана Василенко.
Напомним, раньше новосибирские школы сообщали, что каникулы проведут по рекомендованному графику. Однако 3 школы уже полностью закрыты на карантин из-за коронавируса, еще 26 школ закрыты частично. На удаленку перешли 200 классов.
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