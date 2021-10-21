В новосибирских школах не собираются продлевать каникулы из-за ковида

Каникулы в школах не планируют продлять. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Так получилось, что они совпали со школьными каникулами. Будут ли дети отдыхать больше? КП-Новосибирск узнала это в штабе при Министерстве образования Новосибирской области.

— Школы сами устанавливают время ухода на каникулы, и почти во всех учреждениях они начинаются в один период. Мы пока что мониторим ситуацию, на принятие межведомственного решения есть еще неделя, — сообщила КП-Новосибирск руководитель штаба при Министерстве образования НСО Оксана Василенко.

Напомним, раньше новосибирские школы сообщали, что каникулы проведут по рекомендованному графику. Однако 3 школы уже полностью закрыты на карантин из-за коронавируса, еще 26 школ закрыты частично. На удаленку перешли 200 классов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.