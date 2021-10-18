В школе Новосибирской области 200 классов ушли на карантин из COVID-19

200 классов в Новосибирской области учатся дистанционно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на фоне четвертой волны коронавируса все больше школ и детских садов закрывают на карантин. На удаленку уже перешли 200 классов. Об этом сообщил на оперативном совещании 18 октября министр образования региона Сергей Федорчук.

— Полностью закрыты 9 детских садов и 3 школы. Частично закрыты 117 детских садов и 26 школ. 200 классов в регионе переведены на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учеников. 1 405 педагогов находятся на больничном, — рассказал Сергей Федорчук.

По словам министра, в школах региона заболели 275 человек, из них 26 детей и 49 взрослых. В детских садах заболели 76 человек: из них 59 детей и 17 взрослых.

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