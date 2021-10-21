В Новосибирск прибыл полпред СФО Анатолий Серышев. Фото: kremlin.ru.

В четверг, 21 октября, в Новосибирск прилетел полпред по СФО Анатолий Серышев. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре Аппарата полномочного представителя.

— Анатолий Серышев действительно прибыл в город. У него уже начались рабочие мероприятия, — уточнили в Аппарате.

Известно, он уже встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В течение дня у Анатолия Серышева состоятся еще несколько рабочих встреч.

Напомним, о назначении нового полпреда СФО стало известно 12 октября. На этом посту он заменил Сергея Меняйло.

Известно, родился Анатолий Серышев в 1965 году в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. Он закончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика труда. После чего окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

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