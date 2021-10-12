Помощник президента Анатолий Серышев стал полпредом в СФО

Раньше Анатолий Серышев был помощником президента. Фото: kremlin.ru

12 октября Владимир Путин назначил нового полпреда Сибирского Федерального округа. Им стал помощник президента Анатолий Серышев: на этом посту он заменит Сергея Меняйло.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — говорится на официальном сайте Кремля.

Анатолий Серышев родился в 1965 году в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. Он закончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика труда. После чего окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

С 1990 года Анатолий Серышев занимал разные должности в КГБ СССР по Иркутской области. В 2010 году он стал первым заместителем начальника Управления ФСБ России по Республике Карелии.

С сентября 2011 года до июня 2018 года Анатолий Анатольевич был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. После чего в 2018 году перешел на работу в Администрацию президента Российской Фдерации, где стал помощником Владимира Путина.

С февраля 2019 года Анатолий Серышев занимает должность председателя Совета при президенте РФ по делам казачества.

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