Помощник президента Анатолий Серышев стал полпредом в СФО

Раньше Анатолий Серышев был помощником президента. Фото: kremlin.ru
12 октября Владимир Путин назначил нового полпреда Сибирского Федерального округа. Им стал помощник президента Анатолий Серышев: на этом посту он заменит Сергея Меняйло.
— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — говорится на официальном сайте Кремля.
Анатолий Серышев родился в 1965 году в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. Он закончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика труда. После чего окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.
С 1990 года Анатолий Серышев занимал разные должности в КГБ СССР по Иркутской области. В 2010 году он стал первым заместителем начальника Управления ФСБ России по Республике Карелии.
С сентября 2011 года до июня 2018 года Анатолий Анатольевич был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. После чего в 2018 году перешел на работу в Администрацию президента Российской Фдерации, где стал помощником Владимира Путина.
С февраля 2019 года Анатолий Серышев занимает должность председателя Совета при президенте РФ по делам казачества.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер