Следователи проводят проверку после гибели мужчины на остановке в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирские следователи организовали проверку после гибели мужчины в Ленинском районе города. Сообщалось, труп нашли очевидцы на остановочной платформе вокзала «Новосибирск-Западный». В СК уточнили, тело обнаружили на остановке общественного транспорта на улице Троллейной во вторник, 19 октября.
— По факту обнаружения мертвого мужчины проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место, где нашли труп. Сотрудники СК проводят комплекс мер, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.
Известно, погибшему было 60 лет. Что стало причиной смерти мужчины, определят судмедэксперты.
После проверки, организованной СК, будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, мертвый мужчина лежал в луже крови. По словам очевидцев, погибший был опрятно одет.
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