Следователи проводят проверку после гибели мужчины на остановке в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские следователи организовали проверку после гибели мужчины в Ленинском районе города. Сообщалось, труп нашли очевидцы на остановочной платформе вокзала «Новосибирск-Западный». В СК уточнили, тело обнаружили на остановке общественного транспорта на улице Троллейной во вторник, 19 октября.

— По факту обнаружения мертвого мужчины проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место, где нашли труп. Сотрудники СК проводят комплекс мер, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, погибшему было 60 лет. Что стало причиной смерти мужчины, определят судмедэксперты.

После проверки, организованной СК, будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, мертвый мужчина лежал в луже крови. По словам очевидцев, погибший был опрятно одет.

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