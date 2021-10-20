В Новосибирске на остановочной платформе нашли мертвого мужчину. Фото: стоп-кадр.

В Ленинском районе Новосибирска горожане нашли труп мужчины. Он лежал в луже крови на остановочной платформе вокзала «Новосибирск-Западный». Об инциденте, который случился во вторник, 19 октября, очевидцы рассказали в соцсети.

— Погибший был опрятно одет и не напоминал бродягу, — уточнил автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На месте ЧП работали полицейские. В обстоятельствах гибели мужчины предстоит разобраться следователям и сотрудникам транспортной полиции.

На момент публикации в СК и в УТ МВД по СФО случившееся не прокомментировали. Информация уточняется.

Смотреть видеосюжет Нашли мертвого мужчину на остановочной платформе в Новосибирске.

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