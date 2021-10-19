Труп человека нашли возле мусорных контейнеров в Новосибирске

Тело обнаружили на улице Зорге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем во вторник, 19 октября, возле мусорных баков на улице Зорге было обнаружено тело мужчины неустановленного возраста. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Следственном комитете.

— На улице Зорге было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СК по Новосибирской области.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в новосибирской гостинице на улице Мичурина обнаруживали тело молодого мужчины.

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