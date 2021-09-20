В Новосибирске в гостинице в центре города нашли тело мужчины

В Новосибирске в гостинице на улице Мичурина в Центральном районе нашли погибшим молодого парня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске в гостинице на улице Мичурина в Центральном районе нашли погибшим молодого парня. Тело обнаружили в одном из пустующих номеров в воскресенье, 19 сентября, однако, вероятно, труп пролежал там более одного дня. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
— По данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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