В Новосибирске в гостинице в центре города нашли тело мужчины

В Новосибирске в гостинице на улице Мичурина в Центральном районе нашли погибшим молодого парня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в гостинице на улице Мичурина в Центральном районе нашли погибшим молодого парня. Тело обнаружили в одном из пустующих номеров в воскресенье, 19 сентября, однако, вероятно, труп пролежал там более одного дня. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

— По данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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