Минтранс предложил четыре новых маршрута городской электрички в Новосибирске

Новые электрички запустят после Нового года Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Новосибирске появится три новых станции городской электрички. Это создаст альтернативу метро из Ленинского района в Дзержинский. Замминистра транспорта Новосибирской области представил планы развития на комиссии Совета депутатов Новосибирска.

— С 2022 года мы назначаем четыре новых маршрута — утром и вечером, еще один поезд мы продляем. Задача сократить интервалы между поездами с 1,5 часов до 20-30 минут. Есть надежда, что пассажиры будут доезжать из Дзержинского и Калининского района в Ленинский за полчаса, минуя пробки на мостах, — рассказал замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

В минтрансе предложили запустить новые электропоезда со станции Новосибирск-Восточный на Южном и Кузбасском направлении — до Бердска и Первомайки. Проект предполагает затраты более 18 миллионов рублей, что составляет всего 2,5 % от нынешнего бюджета. Однако есть проблема с доступом на остановочные платформы:

— Есть проблема Плехановского и Кропоткинского жилмассива, они находятся в 300-400 метров от остановочной платформы. Но людям мешает отсутствие прохода через гаражные кооперативы, недостроенные гаражные комплексы. Остановка завод «Инструментальный» рядом с жилмассивами «Марсель» и «Европейский берег» недоступна из-за Большевистской. На конечной остановке «Новосибирск-Восточный» не решается вопрос с остановкой автобусов. Нужен диалог с РЖД, — добавил Вячеслав Невежин.

Специалист добавил, что с января 2022 года будут назначены электрички для рабочих НАПО имени Чкалова, которые совпадут с расписанием работы завода. Также в минтрансе обсуждают строительство платформы «Университетская» для студентов НГУ и возможность запуска платформы «Ельцовка-Заводская» возле Учительской.

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