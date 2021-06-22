Стоимость проезда в городской электричке в Новосибирске в 2021 году: в правительстве сделали заявление

Стоимость проезда в городской электричке в Новосибирске в 2021 году составит 26 рублей. Фото: Алиса ТИТКО

Стоимость проезда в городской электричке в Новосибирске в 2021 году утвердили в региональном департаменте по тарифам. Приказ на сайте областного департамента опубликовали 15 июня.

— Тарифы на услуги по перевозке пассажиров установлены по следующим маршрутам: «станция Обь — станция Новосибирск Восточный», «станция Новосибирск Восточный — станция Обь», «станция Новосибирск-Главный — станция Обь», — говорится в документе.

В приказе уточняется, что установленные тарифы, начнут действовать с 1 июля 2021 года. Стоимость проезда на электричке составит 26 рублей. Известно также, что тариф будет действовать на всем протяжении перечисленных маршрутов маршрутов вне зависимости от расстояния: пункта посадки и высадки пассажиров.

Отметим, первую городскую электричку запустят 1 июля. Свой маршрут она начнет со станции Обь, а также проследует через новую платформу в микрорайоне Пригородный простор.

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