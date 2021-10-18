В Новосибирске полицейскую, которая победила на конкурсе красоты, поймали на наркотиках. Фото: соцсети.

В Заельцовском районе Новосибирска задержали 29-летнюю полицейскую. У девушки изъяли наркотики. О задержании, случившемся в пятницу, 15 октября, КП-Новосибирск сообщил источник.

— У задержанной изъяли 1 пакет, завернутый в изоленту. Вещество, массой 2,90 граммов, отправили на исследование. Оно показало, что в свертке был синтетический наркотик , — уточнил КП-Новосибирск источник.

По данным источника, стимулятор девушка хранила для собственного употребления.

В отношении сотрудницы полиции возбудили уголовное дело. Фото: соцсети.

Задержание подтвердили и в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве добавили, в отношении полицейской возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

— В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, — добавили в ведомстве.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, задержанной оказалась участница конкурса красоты Miss Fashion 2021. Тогда она завоевала гран-при зрительских симпатий. Сообщалось, девушка с 2016 года служит в органах. В конкурсе красоты блондинка участвовала, чтобы отвлечься от трудовых будней.

Девушка на конкурсе красоты завоевала гран-при зрительских симпатий. Фото: соцсети.

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