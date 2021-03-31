«Мужчин форма привлекает»: блондинка-полицейская выступила на конкурсе красоты в Новосибирске

Сибирячка в погонах покорила зрителей на конкурсе красоты. Фото: Александра Черемисина.

Александра Черемисина из Новосибирска получила зрительский гран-при на конкурсе Miss Fashion 2021. Теперь она представит Россию на мероприятии международного уровня, которое пройдет в Москве в ноябре 2021 года. Выяснилось, профессия 28-летней сибирячки далека от мира моделинга: девушка 5-й год работает в МВД, она — старший лейтенант.

Как рассказала КП — Новосибирск Александра, у нее 2 высших образования: экономическое и юридическое. Сначала она работала в банке, а после решила пойти на службу. По словам сибирячки, вся ее семья трудится в органах.

— Изначально не планировала идти по стопам родственников, однако все же решила попробовать. Начинала с должности следователя территориального управления, сейчас работаю в информационном центре ГУ МВД, — уточнила девушка.

По словам Александры, работа в структуре закаляет и обязывает быть сильной. На конкурс красоты девушка пошла, чтобы отвлечься от трудовых будней, обрести легкость и показать свою женственность.

Александра отметила, ее образ притягивает внимание мужчин. Сейчас она не замужем, но надеется встретить того, с кем почувствует себя под надежной защитой.

— Мужчин форма привлекает, им нравятся сильные девушки. По крайней мере, именно такие мне встречаются. Я надеюсь, скоро все будет по-другому: мужчина возьмет ответственность, и я просто буду рядом с ним девочкой, — поделилась сибирячка.

Александра увлекается танцами и любит езду на мотоцикле. Фото: Александра Черемисина.

В свободное от работы время Александра увлекается танцами, катается на мотоцикле, ведет соцсети. Она не собирается останавливаться на достигнутом и планирует развиваться в профессиональном и творческом направлениях.

Александра верит, что встретит мужчину, с которым будет чувствовать себя хрупкой девочкой. Фото: Александра Черемисина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.