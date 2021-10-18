В Новосибирске нашли подростков, куривших у Вечного огня. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске установили личности подростков, отличившихся вопиющим поведением у Вечного огня. Они курили возле монумента и бросали в чашу монеты. О том, что детей нашли, на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 18 октября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Этих детей узнала школа, в которой они учатся. Считаю, что этот случай необходимо разобрать во всех образовательных учреждениях, — заявил градоначальник.

Известно, найдены все участники скандального видео. По данным полиции, в отношении одного из родителей хулиганов составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что ситуацию с новосибирскими подростками, покурившими у Вечного огня, взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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