В Новосибирске нашли подростков, куривших у Вечного огня. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске установили личности подростков, отличившихся вопиющим поведением у Вечного огня. Они курили возле монумента и бросали в чашу монеты. О том, что детей нашли, на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 18 октября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
— Этих детей узнала школа, в которой они учатся. Считаю, что этот случай необходимо разобрать во всех образовательных учреждениях, — заявил градоначальник.
Известно, найдены все участники скандального видео. По данным полиции, в отношении одного из родителей хулиганов составили административный протокол.
Ранее сообщалось, что ситуацию с новосибирскими подростками, покурившими у Вечного огня, взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер