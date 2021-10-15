В Новосибирской области приставы забрали у алиментщика грузовик. Фото: УФССП по Новосибирской области
47-летний житель Кыштовского района купил грузовик ГАЗ 2705, но практически сразу его конфисковали судебные приставы в счет долга по алиментам. Об этом сообщает УФССП России по Новосибирской области.
— Мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына. Только привлечение к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» сподвигло гражданина устроиться на работу. Судебные приставы удерживали деньги с ежемесячной заработной платы мужчины, – говорится в сообщении.
Стало известно, что деньги у должника были, но вместо погашения 225 тысяч, мужчина купил грузовик. Приставы арестовали автомобиль, деньги с его продажи пойдут на погашение задолженности.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что новосибирские приставы разыскивают алиментщика с долгом в 1,2 миллиона рублей.
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