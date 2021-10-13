Новосибирские приставы разыскивают алиментщика с долгом в 1,2 миллиона рублей

Сибиряк не платит алименты дочери. Фото: Фото: УФССП по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы ищут 55-летнего Владимира Гонштейна. Он не платит алименты своей 14-летней дочери. Мужчина находится в розыске с 2019 года, за ним числиться долг в 1 миллион 205 тысяч рублей.

— Он уроженец города Куйбышева. У мужчины в прошлом было ИП, которое занималось в основном ремонтом квартир. Организация была ликвидирована в 2017 году, с тех пор источник дохода Гонштейна неизвестен, — рассказал «КП-Новосибирск» пристав, разыскивающий его.

Мужчина отметил, что должник находится именно в Новосибирске и за пределы города не уезжал.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Александру Руфу. Он рассказал о том, какая ответственность ждет должника, если он продолжит скрываться и не платить алименты.

— За неуплату алиментов возможна уголовная ответственность по статье «Злостное неисполнение решения суда». Максимальная санкция по этой статье — 1 год заключения. Кроме того, возможна административная ответственность в виде штрафа или обязательных работ за неисполнение требований пристава-исполнителя. Вообще стоит отметить, что приставы имеют возможность объявить должника в федеральный розыск, но они, почему то этого не делают, а значит плохо выполняют свою работу, — отметил юрист.

Александр Руф также рассказал, что долг в 1,2 миллиона рублей мужчине могут и сократить. Если должник докажет, что не имеет источников дохода и выплатить большую сумму ему нечем, то в таком случае долг может сократиться в несколько раз.

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