В Новосибирске многоквартирные дома на левом берегу до сих пор без отопления

На нескольких улицах левобережья нет тепла в многоэтажках.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
14 октября часть домов левобережья Новосибирска до сих пор остается без отопления. Вернуть тепло в дома обещают в ближайшее время.
— К сожалению, пока еще остаются пониженные параметры теплоснабжения домов по некоторым улицам левобережья. Это связано с переключениями, которые проводили в ходе устранения дефекта на тепломагистрали по улице Ватутина. Для домов по улицам Блюхера и Маркса сегодня восстановим режим подачи тепла, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.
Там также уточнили, что для домов по улицам Вертковская, Немировича-Данченко, Телевизионная параметры теплоснабжение нормализуют 15 октября.
Напомним, 11 октября из-за дефекта трубопровода на улице Ватутина провалился асфальт, и горячая вода вышла на поверхность.
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