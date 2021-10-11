В Новосибирске из-за дефекта трубопровода провалился асфальт. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 11 октября, на улице Ватутина в Новосибирске провалился асфальт. Очевидцы опубликовали кадры с места инцидента в соцсети.

— Асфальт провалился в сторону площади Карла Маркса. На этом участке недавно ремонтировали трубопровод, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Как сообщили в СГК, из-за дефекта на магистральном трубопроводе вода вышла на поверхность. Сейчас специалисты компании определяют место дефекта. В ближайшее время начнется ремонт, повреждение устранят.

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