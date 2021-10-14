В Новосибирске к 30 октября восстановят проезд на провалившейся улице

Машины провалились на парковке возле бизнес-центра. Фото: ЖКХ-Контроль Новосибирск

В Новосибирске проезд по улице Семьи Шамшиных восстановят к 30 октября. В настоящее время проезжую часть улицы сузили на 5 метров, рабочие укладывают новый асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, в среду, 13 октября, на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных провалился асфальт, а в образовавшуюся яму упали две машины.

Ранее «КП-Новосибирск» сообщала, что в Новосибирске рабочие завершили ремонт участка, где автомобили провалились в яму с кипятком.

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