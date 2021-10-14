В новосибирских больницах наблюдается дефицит медсестер

Число вакансий на медработников выросло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские медучреждения испытывают дефицит медсестер. Об этом говорится в исследовании, которое провели аналитики сервиса «Зарплата.ру». Они сообщают, спрос на работников младшего медперсонала сократился на 40%.

— Число вакансий в сфере медицины растет из года в год. В сравнении с периодом до пандемии Covid-19 рост предложений о работе для младшего медперсонала составил 26%. При этом количество соискателей сократилось на 39%. Большой рост количества вакансий в медицинской сфере наблюдался в период локдауна в регионе, спрос на специалистов младшего медперсонала тогда увеличился на 16%. На данный момент основной дефицит наблюдается среди медсестер и фельдшеров, — сообщают аналитики сервиса.

Исследование показало также, что средняя заработная плата младшего медперсонала по сравнению с периодом до пандемии выросла лишь на 6%, составив 41 500 рублей. В пик востребованности медперсонала, в 2020 году, рост средней зарплаты с учетом компенсационных выплат составлял 8% — 42 тысячи рублей.

Сейчас работодатели предлагают медсестрам, фельдшерам, лаборантам, ассистентам стоматологов зарплату от 30 тысяч рублей. По данным сайта, самая низкая плата от 17 500 рублей.

Также аналитики сообщают, что увеличилось количество вакансий, которые предполагают переезд в регион и на посменный график. Соискателям предлагают компенсацию на аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другое.

Напомним, ранее Минздрав Новосибирской области озвучил сколько зарабатывает медперсонал в больнице Краснообска, где от инфекции умерли два онкобольных ребенка. Средняя заработная плата санитарок составила— 34 928 рублей, медицинских сестер — 38 101 рублей,

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