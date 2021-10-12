Названы зарплаты медперсонала в больнице Краснообска, где от инфекции умерли онкобольные дети

Всего в больнице работают 215 медработников
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 12 октября, стало известно, сколько зарабатывает медперсонал в больнице Краснообска, где от инфекции умерли два онкобольных ребенка.Информацию об этом корреспондентам КП-Новосибирск озвучили в Минздраве Новосибирской области.
— В ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» средняя заработная плата санитарок составляет — 34 928 рублей, медицинских сестер — 38 101 рублей, уборщиц — 16 087 рублей, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Известно, в больнице два раза в день проводится уборка палат, а раз в месяц персонал устраивает генеральную уборку помещений.
В Минздраве добавили, сейчас в медучреждении работают 215 врачей-специалистов, что составляет 82% от укомплектованности штатного расписания.
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