В Минздраве рассказали, сколько детей умерли от коронавируса в Новосибирской области в 2021 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 11 октября, стало известно, сколько детей умерли от ковида в Новосибирской области в 2021 году. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Минздраве.

— По данным на 8 октября 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано два летальных исхода у детей с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19. Их возраст — 0 месяцев и 2 месяца, — ответили на запрос КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, о смерти двухмесячной девочки стало известно в июле. Тогда родственник малышки рассказали, что вирус уничтожил ее легкие.

О смерти новорожденного ребенка ранее сообщал оперштаб. О смерти девочки, которой не исполнилось и месяца, стало известно 7 октября.

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