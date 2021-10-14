Власти разъяснили правила проверки QR-кодов у жителей Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в Новосибирской области вводят QR-коды. На брифинге, который прошел в четверг, 14 октября, власти объяснили, как их будут проверять.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, получить QR-код можно на Госуслугах. Он сформируется там автоматически после получения двух вакцин от ковида. Как уточнил министр, предъявлять нужно будет не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность.

— Не нужно будет специальных устройств, достаточно обычного смартфона с функцией чтения QR-кодов или бесплатного мобильного приложения. Каждый может скачать QR-код и предъявить его на экране мобильного телефона, — добавил Сергей Цукарь.

Также известно, что помимо QR-кода новосибирцы смогут предъявлять действительный отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации на бумажном носителе, а также справку, которая говорит, что человек перенес ковид не более шести месяцев назад.

Ранее стало известно, срок начала действия QR-кодов в Новосибирской области перенесли с 25 октября на 8 ноября.

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