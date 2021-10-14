В Новосибирске завершили ремонт участка, где машины провалились в яму с кипятком. Фото: "ЖКХ-Контроль. Новосибирск".

В четверг, 14 октября, в Новосибирске завершили ремонт тепломагистрали на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Именно там в среду, 13 октября, несколько машин упали в яму с кипятком из-за провала асфальта.

— Теплотрасса включена в работу. Около двух часов дня, после того, как трубопровод заполнится теплоносителем, в дома новосибирцев вернется отопление, — сообщили в СГК.

Напомним, машины провалились в кипяток из-за размыва грунта. В СГК пообещали возместить ущерб владельцам пострадавших авто.

После инцидента без отопления остались 21 многоквартирный дом, а также 3 больницы.

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