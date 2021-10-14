В Новосибирске тарифы на тепло и горячую воду вырастут в два раза. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В течение ближайших 10 лет в Новосибирске существенно вырастут тарифы на тепло и горячую воду. Увеличение стоимости позволит отремонтировать изношенные теплосети. Такую информацию озвучили на заседании комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам в среду, 13 октября.

На заседании озвучили, расчет тарифа за отопление произведут методом альтернативной котельной. Увеличение тарифов позволит привлечь в бюджет города примерно 15 миллиардов рублей. Деньги направят на ремонт и замену систем теплоснабжения.

В настоящий момент тариф за отопление равен 1505 рублям за гигакалорию. Уже с 1 июля 2022 года он начнет расти. Так, к 2032 году тариф увеличится до 2423 рублей.

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