В центре Новосибирска на месте тротуара образовалась огромная яма

В Центральном районе Новосибирска провалился грунт. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В среду, 13 октября, в Центральном районе Новосибирска провалился грунт: ЧП произошло на улице Семьи Шамшиных. Об этом рассказал очевидец в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

— Провалилась часть тротуара и часть газона. Их оградили красной лентой, - говорится в посте.

Подписчики в комментариях иронизируют по поводу данной ситуации.

— Нам же обещали развитие метро? Вот. Уже тоннели роют.

— Вот так идёшь-идёшь и провалился. Страшно.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных несколько автомобилей провалились в яму с кипятком.

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