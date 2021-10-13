В Новосибирске водитель автобуса выронил на дорогу пассажира

Инцидент произошел на улице Петухова. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В среду, 13 октября, в Кировском районе Новосибирска водитель автобуса № 45 выронил пассажира на дорогу.

— На улице Петухова мужчина за рулем автобуса не убедился, что все пассажиры вышли, начал движение, попутно закрывая дверь, и зажал человека. Поняв, что произошло, водитель поспешил открыть дверь, и мужчина выпал на асфальт. У пострадавшего разбито лицо, поцарапаны руки, его успокаивает и поддерживает супруга. Участники происшествия ждут прибытия сотрудников ГИБДД, — рассказали читатели в группе «АСТ-54».

Люди в комментариях активно обсуждают данный инцидент.

— Привычка дурная у многих водителей автобусов: открывать двери, когда еще не остановился перед остановкой, и отъезжать с открытой дверью.

— Обычное дело... Моя пожилая мама выпадала на ходу из автобуса и дошла до дома, удивляюсь до сих пор. Никого не наказали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как водитель таксист выкинул из салона пассажира и наехал ему на ногу.

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Об этом сообщили очевидцы (подробнее)