Названы районы Новосибирской области с наибольшим ростом заболеваемости ковидом

Всего в списке шесть районов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре назвали районы региона, где темпы роста заражения ковидом наиболее высоки.

— По итогам 9 месяцев 2021 года в 6 районах области уровень заболеваемости превышает среднеобластной в 2-4,6 раза: Венгеровский, Маслянинский, Северный, Сузунский Усть-Таркский, Чистоозерный. Отмечается рост заболеваемости в 2 и более раза по сравнению с предыдущим периодом в 7 районах: Баганский, Барабинский, Колыванский, Северный, Убинский, Чистоозерный, Чулымский, — говорится в документе ведомства.

Напомним, во вторник, 12 октября, стало известно о введении QR-кодов и обязательной вакцинации в Новосибирской области из-за роста заболеваемости. Вакцинировать отдельные категории граждан в обязательном порядке начали уже сейчас. QR-коды начнут требовать уже с 25 октября.

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