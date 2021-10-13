Губернатор Андрей Травников рассказал о продлении осенних каникул в Новосибирской области. Фото: Ксения КОНЮХОВА

В среду, 13 октября, состоялась пресс-конференция с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава региона рассказал о новых ограничительных мерах, введенных в регионе из-за ковида, а также прокомментировал информацию о продлении осенних каникул у школьников.

— Пока ситуация позволяет не готовить такое решение. Мы держим в уме, смотрим, как развивается ситуация в других регионах. Ситуация в Новосибирской области не подталкивает к изменению сроков осенних каникул, — заявил глава региона на пресс-конференции.

По словам губернатора, в регионе нужно принимать дополнительные меры по предотвращению распространения ковида. Однако при этом нужно соблюдать баланс между интересами граждан, бизнеса и защитой здоровья сибиряков.

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