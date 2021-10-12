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Происшествия12 октября 2021 12:54

В полиции Новосибирска пояснили, почему не приняли заявление от жены избитого поэта

Сейчас уголовным делом занимается другой отдел полиции
Мария ГРИГОРЯН
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Сейчас продолжает проводиться проверка

Сейчас продолжает проводиться проверка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стражи порядка рассказали, по какой причине не приняли заявление от жены избитого поэта. Полиция пояснила, к ним обратился родственник потерпевшего и попросил прекратить розыскные мероприятия.

— 19 сентября в отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление жительницы Новосибирска о безвестном исчезновении супруга, которое было зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции были организованы необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина. 20 сентября сотрудникам полиции родственник мужчины пояснил, что разыскиваемый находится в медицинском учреждении, розыскные мероприятия просил прекратить, — рассказали «ЧС-Инфо» в ГУ МВД по Новосибирской области.

Позже, 27 сентября, супруга избитого поэта обратилась в отдел полиции № 7 «Ленинский», чтобы узнать, как продвигается дело об избиении ее мужа, но ее направили в отдел полиции №6. Как оказалось именно этот отдел занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее на новосибирского поэта напали неизвестные и украли дорогой телефон. Мужчина получил серьезные травмы и находился в больнице. За это время семья избитого не знала ничего о его местонахождении и искала его с волонтерами и полицией. Позже жена обратилась в полицию для возбуждения уголовного дела, но ей отказали.

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