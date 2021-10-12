В минздраве прокомментировали гигантскую очередь в новосибирской поликлинике

Новосибирцы не соблюдали социальную дистанцию. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54».

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало огромную очередь, которая выстроилась в поликлинике № 6 на улице Трикотажной. В толпе стояли родители со школьниками и дошколятами, очевидцы рассказали, что у половины людей не было масок, также они сообщали о нехватке пробирок.

— 12 октября на прием в кабинет забора биоматериала для анализа ПЦР на коронавирус детского поликлинического отделения на Трикотажной были записаны 30 детей без признаков ОРВИ. Для предотвращения очереди все пациенты были приглашены к конкретному времени. Однако большинство родителей привели детей до открытия поликлиники, объясняя это тем, что им надо успеть на работу, — сообщили в минздраве.

Также там пояснили, что пробирок хватало на всех присутствующих — утром их было около 500 штук.

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