«Это мы так с пандемией боремся?»: новосибирцев возмутила гигантская очередь в поликлинике

Новосибирцы не соблюдали ковидные меры. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54»

Во вторник, 12 октября в новосибирской поликлинике №6 на улице Трикотажной собралась гигантская очередь на тестирование Covid-19. Никто в ней не соблюдал социальную дистанцию и другие меры профилактики. Возмущенные горожане поделились кадрами в группе «АСТ-54».

— Нам сказали с детьми приехать к 08:15 (организованно всем классом), но зачем-то в это же время пригласили дошкольников из детского сада. В результате маленькое помещение оказалось переполнено. У половины людей отсутствовали маски. Это мы так с пандемией боремся?, — пишет автор публикации.

По словам горожанки, из-за сложившейся ситуации пациенты начали ругаться. Из-за этого стали близко подходить друг к другу. Кроме того, простояв очередь, пробирок на многих желающих не хватило.

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