Дочка новосибирской медведицы Шилки удивила японцев грязевыми ваннами

Маленькая медведица вскоре отмылась от грязи. Фото: кадр с YouTube-канала シロクマ・ファンクラブ

Внучка новосибирских медведей Кая и Герды Хоу-Чан перекрасилась в черный цвет с помощью грязевой ванны. Видео появилось на YouTube-канале японского зоопарка Теннодзи.

— Это потому, что медведице жарко? Она каталась по земле. Но все равно хорошо смотрится с черным цветом. К счастью, когда Хоу-Чан вошла в бассейн — поплавала и превратилась в красивую полярную медведицу, — подписали авторы канала.

Зоологи СО РАН объяснили любовь медведицы к грязи:

— Это делают не только белые медведи, но все хищники вообще. Им свойственно в определенном возрасте валяться в грязи, во влажном мху, в лужах. Таким образом они освобождаются от клещей блох и других паразитов. Возможно медведице было некомфортно и поэтому она приняла грязевые ванны. Кстати, тем же способом лечат педикулез у детей, — рассказал «КП-Новосибирск» замдиректорапо научной работе ИСиЭЖ СО РАН Юрий Литвинов.

Эксперт уточнил, что видел подобное поведение у белых медведей на Крайнем Севере. Однако грязевые ванны лишь помогают уменьшить количество паразитов, когда глина засыхает и смывается. Другой причиной могла быть линька Хоу-Чан — похожим образом поступают собаки.

Напомним, новосибирская медведица Шилка родила двойню в японском зоопарке Теннодзи еще в октябре 2020 года. Отцом стал белый медведь Гого, рожденный в Пермском зоопарке.

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