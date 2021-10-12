Новосибирские школьники и студенты получили сообщения о возможной стрельбе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на вторник, 12 октября, новосибирские студенты колледжей и школьники получили сообщения с тревожным содержанием. В них говорилось, что в одном из учебных заведений города планируется стрельба. Об этом рассказал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов на своей странице в Facebook.

В сообщении, по словам Чернышева, говорилось о подготовке нападения очередного террориста. В тексте, который мгновенно растиражировали, было сказано, что всем нужно остаться дома.

— Перечитал штук 20 переписок — все в панике, — добавил директор колледжа.

По его мнению, правоохранителям нужно задействовать все силы, чтобы найти отправителей таких сообщений.

Напомним, в понедельник, 11 октября, в новосибирскую гимназию № 15 приехала полиция. Ее вызвала директор школы из-за сообщения о возможной стрельбе. Правоохранители проверили школу — информация об угрозах оказалась ложной.

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