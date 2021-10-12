Назван диагноз 9-летней девочки, умершей в больнице Краснообска

Ребенок скончался 15 сентября. Фото: предоставлено Умидой Абдуллаевой.

В Минздраве Новосибирской области назвали диагноз Эвелины Гурьяновой, умершей в отделении онкогематологии в больнице Краснообска. По данным ведомства, девочке диагностировали эпителиальную гепатобластому. Именно она стала причиной гибели ребенка, по данным ведомства. Мама ребенка с диагнозом не согласна.

— Нет, конечно, с диагнозом я не согласна. Но для доказательств их вины не обязательно делать вскрытие, достаточно видео и аудио доказательств, но этим пусть занимается следственный комитет, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Умида Абдуллаева.

По ее рассказам, вскрытия не было по решению родственников. До смерти девочка и так намучалась.

Кроме того, по словам Умиды, ей лично диагноз не озвучивали. После трагедии с ней никто не разговаривал. И, когда прокуратура начала проверку, с мамой девочки они не связывались.

— И даже когда прокуратура объявила о проведении проверки, я удивилась. Как это они начали проверку и даже не побеседовали со мной, — пояснила Умида.

Мама Эвелины добавила, что после смерти девочки отделение закрыли на ремонт, а его заведующий уволился по собственному желанию.

Напомним, 9-летняя Эвелина скончалась 15 сентября в больнице Краснообска, у нее был диагноз злокачественная опухоль в печени — гепатобластома. Мама девочки уверена, дочку сгубил не рак, а больничная инфекция.

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