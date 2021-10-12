В Новосибирске внучка водителя «Мазды», погибшего в массовом ДТП, ищет очевидцев аварии. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске внучка погибшего в массовом ДТП 68-летнего водителя «Мазды» ищет свидетелей аварии. Она написала об этом в соцсетях в понедельник, 11 октября.

— Дедушка более 50 лет был за рулем, работал дальнобойщиком… Этот маршрут он проделывал ежедневно. В день аварии он, как и всегда, ехал на работу, и не добрался до пункта назначения каких-то 600 метров, — написала сибирячка в группе «АСТ-54».

Тех, кому что-то известно о трагедии или у кого есть записи видеорегистраторов, девушка просит позвонить по телефону — 8-913-738-76-53.

Ранее сообщалось, 68-летний мужчина за рулем Mazda Demio ехал по улице Большой в сторону Колыванского шоссе. На улице 2-й Экскаваторный переулок пожилой сибиряк выехал на встречку. Там он сначала врезался в универсал «Хонду», а после влетел в кроссовер Hyundai Santa. 68-летний мужчина погиб на месте от полученных травм.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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