В Новосибирске «Мазда» врезалась в две иномарки: погиб водитель. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 11 октября, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— Автомобиль Mazda Demio ехал по улице Большая в сторону Колыванского шоссе, в пути следования у дома 29 корпус 1 по улице 2 Экскаваторный переулок, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Honda Partner, а затем с машиной Hyundai Sonata, которые двигались во встречном направлении, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, авария стала фатальной для водителя «Мазды» — 68-летний мужчина погиб на месте от полученных травм.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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