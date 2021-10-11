В Новосибирске «Мазда» врезалась в две иномарки: погиб водитель. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В понедельник, 11 октября, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
— Автомобиль Mazda Demio ехал по улице Большая в сторону Колыванского шоссе, в пути следования у дома 29 корпус 1 по улице 2 Экскаваторный переулок, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Honda Partner, а затем с машиной Hyundai Sonata, которые двигались во встречном направлении, — уточнили в ведомстве.
По данным ГИБДД, авария стала фатальной для водителя «Мазды» — 68-летний мужчина погиб на месте от полученных травм.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
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